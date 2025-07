FBI ofrece recompensa por hombre que disparó contra agentes federales

Los Ángeles.- Agentes del FBI anunciaron la recompensa para la captura de un hombre acusado de disparar contra agentes federales de inmigración en Los Ángeles.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales el FBI indicó que “durante una búsqueda legal, un hombre pareció disparar un arma contra la policía a las 2:26 p. m. en Laguna Rd. entre Wood y Las Posas”.

En este sentido, destallaron que se ofrece una recompensa de hasta $50.000 por información que conduzca a una condena. Llame al FBI al 1-800-CALL-FBI o visite http://tips.fbi.gov con consejos.

During a lawful search today, a man appeared to fire a gun at law enforcement at 2:26pm on Laguna Rd. between Wood & Las Posas. A reward up to $50K is offered for information leading to a conviction. Please call the FBI at 1-800-CALL-FBI or visit https://t.co/a8bqmmwqXT w/tips. pic.twitter.com/MOWHUBzIUE

Por su parte, el fiscal federal Bill Essayli, responsable de la fiscalía federal del Distrito Central de California, también publicó la noticia sobre la recompensa, en la que reveló un video de los agentes de seguridad buscando al sospechoso.

FBI has issued a $50,000 award for information leading to the conviction of an Unknown Subject who appeared to fire a pistol at Federal Law Enforcement Officers near Camarillo. The shooting occurred on 7/10/25 at approximately 2:26pm on Laguna Rd between Wood Rd and Las Posas Rd.… pic.twitter.com/XG94sTQEVR

Por otro lado, el comisionado de CBP, Rodney Scott, a varios medios de comunicación indicó que el procedimiento el jueves 10 de julio en un campo de cultivo donde se produjo la redada migratoria era de marihuana.

“Allí se encontraron 10 menores que están en Estados Unidos sin autorización. Ahora está bajo investigación por violaciones de trabajo infantil”, acotó Scott.

Destacó que Glass House Brands, una empresa de cannabis, señaló que funcionarios de la agencia visitaron su campo de cultivo.

“La compañía cumplió plenamente con las órdenes de registro de los agentes y proporcionará más actualizaciones si es necesario. El cannabis es legal en California en virtud de la ley estatal aprobada por los votantes”, destacó.

Por último, el gobernador de California, Gavin Newsom criticó las acciones migratorias realizadas por agentes federales, ya que afirmó que en el lugar había niños que se afectaron por los gases lacrimógenos.

Kids running from tear gas, crying on the phone because their mother was just taken from the fields.

Trump calls me “Newscum” — but he’s the real scum. pic.twitter.com/fj0l25mRBN

