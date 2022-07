Charlotte, NC.- La vacunación para el regreso a clases es una de las pautas obligatorias de las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés), que sigue los lineamientos del estado.

Por esto, CMS en coordinación con las autoridades sanitarias del condado llama los padres y representantes a que los estudiantes a su cargo obtengan las vacunas requeridas para regresar a la escuela en agosto.

La vacunación para el regreso a clases es necesaria para los estudiantes que ingresan a kindergarten, 7° grado y 12° grado, de acuerdo al esquema de inmunización.

Si bien no es obligatorio, las autoridades también se recomiendan las vacunas contra el COVID-19.

Completa la vacunación para el regreso a clases

De conformidad con la ley de Carolina del Norte (Estatuto General 130A-152-157), los padres y representantes deben presentar un certificado de las vacunas requeridas a la edad por la ley el primer día que un estudiante ingresa a la escuela o antes, señala un comunicado de CMS.

Cualquier exención religiosa debe presentarse por escrito a la escuela. Las exenciones médicas deben ser completadas por un médico y deben indicar la base de la exención.

Las Escuelas de Charlotte Mecklenburg tienen preparados los siguientes eventos de vacunación para el regreso a clases.

Enfocado en adolescentes

Sábado 30 de julio de 2022 (9 am -1 pm) 249 Billingsley Road

Enfocado en Pre-K y Kindergarten

Sábado 27 de agosto de 2022 (9 am -1 pm) 2845 Beatties Ford Road

Comunitario

Sábado 24 de septiembre de 2022 (9 am- 3 pm) Ubicación por determinar

Además, cualquier estudiante nuevo en las escuelas públicas de Carolina del Norte debe presentar un examen físico documentado en el Formulario de transmisión de evaluación de salud.

La evaluación de salud debe haberse completado dentro de los 12 meses anteriores a la fecha en que el niño era elegible para inscribirse. Más detalles ingresando AQUÍ.

Departamento de Salud Pública

El Departamento de Salud Pública de Mecklenburg también ofrece vacunación continua contra el COVID-19 en sus sedes en Northwest Health (2845 Beatties Ford Road) y Southeast Health (249 Billingsley Road).

El horario es el siguiente: Lunes, martes, jueves y vienes: 8:30 am – 11:30 am; 1 pm – 4:30 pm. Los Miércoles, 10:30 am – 1:30 pm; 3 pm – 6:30 pm.

Las citas de vacunación para el regreso a la escuela se pueden hacer ahora llamando al 704-336-6500.

