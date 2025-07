Charlotte, NC.- La sección de Charlotte Motor Speedway «Children’s Charities» se prepara para albergar la carrera de resistencia de karts definitiva en el siempre desafiante circuito del Charlotte Motor Speedway, con la participación de varios de los mejores pilotos de NASCAR para apoyar la causa. La tan esperada quinta edición anual de Clarke Power Services Speedway Children’s Charities Karting for a Cause, presentada por Tattoo Projects, pondrá a prueba a cada equipo de pilotos mientras luchan por la codiciada bandera a cuadros y el derecho a alardear el miércoles 16 de julio.

