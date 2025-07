Charlotte FC transfiere a Iuri Tavares al NK Varaždin

Charlotte, NC.- El Charlotte FC anunció que el delantero Iuri Tavares se ha unido al NK Varaždin de la Primera División croata de forma permanente. El acuerdo incluye una cláusula de reventa por la que el Club retendrá el 20% de cualquier venta futura.

Charlotte FC forward Iuri Tavares has joined NK Varaždin on a permanent transfer. Thank you for representing The Crown, Iuri 🫡 pic.twitter.com/P9A3hXqhd3

— Charlotte FC (@CharlotteFC) July 9, 2025