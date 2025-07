Charlotte, NC.- Dos ladrones de vehículos armados fueron sentenciados a prisión por delitos relacionados con armas de fuego, anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de NC. Joseph Jaream Stephens, de 23 años, y Davon Omarion Long, de 19, ambos residentes de Charlotte, fueron sentenciados a siete años de prisión cada uno y se les ordenó cumplir cinco y tres años, respectivamente, bajo supervisión judicial al cumplir sus condenas.

Two armed carjackers are sentenced to 7 years in prison.

