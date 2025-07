Trump advierte a los migrantes graves consecuencias si agreden a los agentes de ICE

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump advirtió a los migrantes indocumentados que agredan a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE) tendrán graves consecuencias.

En una rueda de prensa fue consultado sobre las consecuencias sobre las acciones legales que pueden tener los migrantes que agredan a los de ICE, en la que respondió que será “muy rígido”.

«Muy, muy rígido… MUCHO TIEMPO en la cárcel, mucho tiempo”, afirmó Trump.

"What do you think the penalty should be for these people… who shoot at ICE officers?" @POTUS : "Very, very stiff … a LONG TIME in jail — a long time." pic.twitter.com/aR3alEbB0n

De la misma manera, reiteró su denuncia que durante la administración de Joe Biden, entraron “21 millones de personas, muchas de ellas delincuentes. Entraron gracias a las políticas de apertura de fronteras”.

WATCH: @POTUS responds to hearing the news:

"It's very sad. It's very bad. A lot of them are here… they say 21 million people came in — many of them are criminals… they came in through open border policies." https://t.co/xT2fHvtJjm pic.twitter.com/Vz9BuyCiLI

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 9, 2025