lista-de-espera-para-vacuna-contra-viruela-del-mono

Charlotte, NC.- El Departamento de Salud Pública del Condado Mecklenburg está avanzando en la lista de espera para la vacuna contra la viruela del mono.

Los líderes de salud pública alientan a los que están en la lista de espera a monitorear su bandeja de entrada y el correo no deseado para recibir un correo electrónico de MeckCVMS@mecknc.gov .

“Queremos asegurarnos de que todas las personas en la lista de espera para la vacuna contra la viruela símica puedan obtener una cita con Salud Pública tan pronto como haya una disponible”, dijo el Dr. Raynard Washington, Director de Salud Pública.

“Esté atento a nuestra comunicación por correo electrónico para reservar su cita. Si está en la lista de espera, le prometo que estamos trabajando arduamente para llegar a todos lo antes posible”.

If you're on the waitlist for a monkeypox vaccine, check your email. Public Health is reaching out with an invite to schedule your appointment. Make sure emails from a https://t.co/BspAyNOfQw address aren't in your junk folder » https://t.co/RRBchDpxgd pic.twitter.com/0htqVIZ1Gj

— Mecklenburg County (@MeckCounty) August 11, 2022