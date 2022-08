viruela-del-mono-y-disparidades-raciales-en-nc

Charlotte, NC.- Las disparidades raciales relacionadas con la viruela del mono en Carolina del Norte están plasmadas en un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés).

Estos datos muestran que mientras el 70% de los casos son en hombres afroamericanos, un grupo que ha recibido menos de una cuarta parte de las vacunas hasta el momento, señala un comunicado.

Según NCDHHS, en Carolina del Norte hay 122 casos de viruela del simio. Todos en hombres y casi todos en hombres que tienen sexo con hombres.

Sin embargo, los detalles demográficos están actualizados hasta el 8 de agosto cuando había 111 casos.

NCDHHS today released a report of the state’s monkeypox data, including how many vaccines have been administered across the state since July. The report analyzes case and vaccine demographic data as of Aug. 8, which includes 111 cases. pic.twitter.com/lzUcrC7uaa

— NCDHHS (@ncdhhs) August 10, 2022