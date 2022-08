pruebas-y-tratamientos-para-viruela-del-mono-en-starmed

Charlotte, NC.- Si requieres pruebas o tratamientos para la viruela del mono puedes acudir en Charlotte a dos clínicas de StarMed Healthcare.

“Tenemos el medicamento antiviral tecovirimat (TPOXX) para tratar la viruela del mono, y pruebas para determinar si tiene el virus que se está propagando actualmente por todo Estados Uindos”, inform en un comunicado.

Las pruebas están disponibles en las dos clínicas familiares y de urgencias de StarMed en Charlotte:

Los resultados de las pruebas estarán disponibles normalmente en 24-72 horas.

StarMed Healthcare explicó que las personas que resulten positivo a una prueba, tendrán la posibilidad de programar una televisita con un proveedor médico.

En la cita virtual se evaluarán y discutirán las opciones de tratamiento, que podría incluir el medicamento tecovirimat (también llamado «TPOXX»), aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Solo estará disponible en la clínica FreeMore de StarMed en Tuckaseegee Road.

Morning, #Charlotte! We're offering #monkeypox testing and treatment options here in the Queen City. Just register for a telemed visit with one of our providers and we'll go from there. Here's the link ♥️✨: https://t.co/xOxUmvabWu pic.twitter.com/drMfmnKy8b

— StarMed Healthcare (@StarMedCare) August 11, 2022