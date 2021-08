Industria cinematográfica en NC tiene un impulso récord

Raleigh, NC.- En una época difícil de pandemia la industria cinematográfica en Carolina del Norte no conoce de barreras. El monto de inversión de $ 409 millones es un récord en el estado, un hecho que ocurre gracias a las condiciones favorables que ofrece Tar Heel State​ a este sector para producir sus proyectos.

“Todos hemos trabajado duro para lograr este año excepcional para la industria cinematográfica de Carolina del Norte”, dijo el gobernador Roy Cooper.

Un comunicado del Departamento de Comercio de Carolina del Norte da detalles del crecimiento de la industria cinematográfica en Carolina del Norte.

“Con nuestras comunidades resilientes y negocios locales, y nuestra creciente reputación de inclusión y diversidad, Carolina del Norte continuará brindando un hermoso escenario para proyectos cinematográficos de todos los tamaños en todos los rincones del estado”, agregó el gobernador.

El monto de gasto de $ 409 millones es el mayor recuento visto en el estado desde la creación de la Beca de Cine y Entretenimiento de Carolina del Norte en 2014.

Estas producciones crearán más de 25.000 oportunidades laborales para los profesionales del cine altamente calificados y talentos de fondo de Carolina del Norte.

Industria cinematográfica en NC

El gobernador habló en conferencia de prensa en EUE / Screen Gems Studios en Wilmington.

Allí su alcalde Bill Saffo también preside la Comisión Regional de Cine de Wilmington.

“El hito de hoy marca una buena noticia para nuestra economía. Más personas están trabajando y los productores están comprando mucho material aquí, recurriendo a proveedores locales para dar vida a estas películas”, dijo Saffio.

“Solo tiene sentido capitalizar estos impactos positivos”, dijo además la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles.

La inversión récord en el estado eclipsa la marca anterior de $ 373 millones de 2012. Ese año “Iron Man 3”, “We’re The Millers”, “Revolution”, “Homeland” y “Banshee” se proyectaron en el estado.

Ahora la inversión está apalancada por Florida Man, The Summer I Turned Pretty, Our Kind of People, Are You There God? It’s Me, Margaret, The Peripheral, Echoes, Along for the Ride, Line Sisters, One Summer, County Line, Christmas in Harmony, George and Tammy, Hightown, Delilah, The Black Phone, Welcome to Flatch, I.S.S. y Evolution.

Escenario favorable

Las producciones continúan atraídas por la fuerza laboral cinematográfica altamente calificada del estado, su infraestructura bien establecida, la calidad y la variedad de ubicaciones, y el reembolso del 25% ofrecido a través de la Beca de Cine y Entretenimiento de Carolina del Norte aprobada por ambos partidos.

Asimismo, en el estado hay una fuerte énfasis en las producciones de series. Los esfuerzos de reclutamiento se enfocan en el presupuesto del proyecto y el escenario de la historia que mejor se ajusta al estado.

