Futuro del superintendente está en juego

Charlotte, NC.- El futuro del superintendente Earnest Winston está en juego. La Junta de Educación de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg celebrará esta tarde una reunión de emergencia.

Los reportes de prensa indican que la junta votará para decidir el futuro del superintendente.

WBTV News indica que desde el año pasado la junta ha celebrado reuniones para evaluar el desempeño de Winston.

El mandato de Earnest Winston no ha estado excepto de polémica. Le ha tocado enfrentar problemas de seguridad escolar, violencia armada, agresiones sexuales en el campus y más.

“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek." — Barack Obama, 44th President of the United States

— Superintendent Earnest Winston (@CMSSupt) April 18, 2022