Exgobernador Pat McCrory buscará un escaño en el Senado

Raleigh, NC.- El exgobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, anunció que buscará la nominación republicana para un escaño en el Senado de los Estados Unidos en 2022.

El republicano optará a ocupar el escaño en el Senado que dejará vacante su compañero de partido Richard Burr, quien votó a favor de condenar a Donald Trump en febrero por el cargo de juicio político que lo responsabilizaba de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio.

“Es hora de que nos unamos y recuperemos el Senado de Kamala Harris. Así que estoy dentro”, dijo McCrory en su video de anuncio de postulación.

El exgobernador y exalcalde de Charlotte está convencido de que los conservadores deben mantener este escaño en 2022 para evitar que los demócratas “promulguen políticas liberales radicales”.

Pat McCrory se dijo orgulloso de su historial de liderazgo. Mencionó entre sus logros el haber hecho crecer la economía, equilibrar los presupuestos, recortar los impuestos y crear puestos de trabajo.

Muchos analistas políticos, sin embargo, señalan que firmó y continuó apoyando la ley HB2, que supuestamente costó a Carolina del Norte cientos de millones de dólares y llevó al estado al debate nacional sobre las leyes discriminatorias de LGBTQ, según reseñó ABC11.

McCrory fue el primer republicano en ser gobernador en Carolina del Norte desde James G. Martin en 1985-1993. En 2016 fue derrotado por Roy Cooper en su intento de buscar la reelección.

For the last few years, I’ve sat on the sidelines and watched people like Chuck Schumer & the far-left drag this country toward radical liberal policies.

I can’t sit on the sidelines anymore.

So I’m in! pic.twitter.com/s2MwtBlalv

— Pat McCrory (@PatMcCroryNC) April 14, 2021