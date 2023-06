Eventos de Juneteenth en NC

Charlotte, NC.- Para conmemorar el Juneteenth o “Día de la Libertad” de Carolina del Norte hay una serie de eventos impulsados por el gobierno estatal.

Juneteenth (abreviatura de 19 de junio) es un feriado nacional que recuerda el fin de la esclavitud en Estados Unidos en 1865.

En 2007 Carolina del Norte se unió a los estados que reconocieron esta fecha como feriado. Fue en 2021 cuando desde el gobierno federal lo decretaron en todo el país.

Juneteenth se trata de libertad, liberación y celebración. Es un día festivo para que los habitantes de Carolina del Norte se reúnan para fomentar conexiones que continuarán empoderando y elevando a la comunidad.

El Departamento de Recursos Naturales y Culturales destaca en un comunicado algunos de los eventos de Juneteenth durante el mes.

Sábado, 10 de junio, 10 am a 3 pm. Sitio histórico estatal de Somerset Place, Creswell. 12ª edición anual de «Days Gone By». Habrá recorridos por las estructuras históricas de las plantaciones, recorridos por los jardines, exhibiciones, juegos de época para niños pequeños y paseos en carruajes tirados por caballos, música folclórica.

