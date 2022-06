Charlotte, NC.- Un evento de adopción de mascotas con doble propósito tendrá lugar este fin de semana en la ciudad de Charlotte.

La policía y el condado Mecklenburg se unieron para esta actividad que se realizará de 9 am a 11 am el sábado 11 de junio en Cordelia Park (600 E 24th St, Charlotte, NC 28205)

CMPD Animal Control, una división del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg y el Departamento de Parques y Recreación del condado, invitan a la población a participar de la jornada.

El evento de adopción de mascotas será propicio para activar una jornada de limpieza del parque en colaboración con Keep Charlotte Beautiful.

Come meet adoptable dogs and pick up trash at the same time at Cordelia Park this Saturday. Sign up at https://t.co/ZC1CkKfda7 pic.twitter.com/hIbi1nGSFG

— CMPD Animal Care&Control (@animalscmpd) June 7, 2022