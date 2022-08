En marcha fase 2 de ampliación en Charlotte Airport

Charlotte, NC.- Están en marcha los trabajos de la fase 2 de la ampliación en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

En este momento continúan los trabajos de cimentación e instalación de los servicios subterráneos en la Ampliación del Pasillo A, señaló el aeropuerto en sus redes sociales.

Ver más: Lista primera parte de expansión en el Charlotte Airport

Está fase 2 del proyecto de expansión está prevista se complete en 2024. Esta ampliación de 191.848 pies cuadrados incluirá 10 puertas adicionales en la terminal aérea.

Parte del plan para esta expansión incorporará ventanas de vidrio con polarización automática para ayudar a controlar la temperatura y la luz del sol en el interior.

Foundation work continues and underground utilities are being installed on Concourse A Expansion – Phase II.

The 191,848-square-foot expansion will add 10 gates to #CLTairport in fall 2024. #DestinationCLT pic.twitter.com/lH4T7SoWoZ

— CLT Airport (@CLTAirport) August 5, 2022