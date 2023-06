Diseño de latina en pases de autobús de Charlotte

Charlotte, NC.- La obra de la artista latina Emily Núñez estará impresa en los pases de autobús de Charlotte Area Transit System (CATS) a partir de 2024.

Emily Núñez, nacida en Charlotte y de origen dominicano, ganó el Concurso de Diseño de Pases de Tránsito anual que entregó tres premios.

Ella obtuvo el primer lugar en el concurso y su diseño estará en el Local Monthly Pass.

Los diseños de Austin Thomas (segundo lugar) y Unique Patton estarán en Express Monthly Pass y Express Plus Monthly Pass, respectivamente.

CATS pidió a los residentes de Carolina del Norte y del Sur que enviaran obras de arte originales con el tema: Go Green on Transit! (¡Vuélvete verde en el transporte público!).

