Aeropuerto espera récord de viajeros

Charlotte, NC.- El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas espera récord de viajeros para el fin de semana del 4 de Julio, feriado por la Independencia de Estados Unidos.

El aeropuerto sumará personal adicional en el vestíbulo, que estarán identificados con chalecos amarillos brillantes, para guiar y ayudar a la gran cantidad de pasajeros.

El Charlotte Douglas espera 229.900 controles de pasajeros desde el jueves 29 de junio hasta el miércoles 5 de julio. La cifra representa un aumento del 13 % con respecto al mismo período del año pasado.

Ver más: Inicia construcción de pista en aeropuerto de Charlotte

Además, durante este período, habrá aproximadamente 367.000 pasajeros en conexión.

#CLTairport is anticipating record-breaking crowds for the upcoming Fourth of July weekend. Passenger numbers for summer travel this season are projected to exceed 2019 numbers by approximately 10%. #PrepareToFly

For more info: https://t.co/I9mljSQYVD pic.twitter.com/dCIB8VIlSR

— CLT Airport (@CLTAirport) June 27, 2023