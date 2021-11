Charlotte, NC.- La mexicana celebración del Día de los Muertos tiene su tradición en Carolina del Norte. La comunidad inmigrante se ha encargado de extender el festejo a casi todo el mundo y Estados Unidos no es la excepción.

El Día de Muertos es una festividad de origen mexicano en la que cada 2 de noviembre se pretende honrar y recordar a los seres queridos que han perdido sus vidas.

Aunque es una tradición que tiene su origen en México en casi todos los países latinoamericanos la celebran. Es común en estas fechas visitas a los cementerios, prender una vela, rezar y recordar a familiares y amigos fallecidos.

En Carolina del Norte son varios los sitios donde hay festejos. Algunos este mismo martes 2 de noviembre y otros en el transcurso de la semana.

Mexicanos en NC

La Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte tiene un concurso de altares y compartirá la riqueza cultural de su país. También invita a participar en la representación de un panteón con cruces en memoria de quienes han partido por COVID-19.

El evento se llevará a cabo en Town Common (105 E 1st St, Greenville, NC. 27858) el viernes 5 de noviembre. El concurso será a las 7pm. Pero, los participantes deben comenzar su elaboración a las 12 pm.

Para más información visitar www.amexcannc.org o llamar a Elizabeth (de Amexcan) al (252) 686-1597.

Pura Vida Worldly Art

A Pura Vida Worldly Art puedes llevar una foto de un ser querido que quieras recordar y ponerla en el altar que estará en la tienda todo el año.

Pura Vida Worldly Art es una tienda que presenta artículos hechos a mano que representan y honran las tradiciones y culturas de todo el mundo. Está ubicada 3202A North Davidson St. Charlotte, NC 28205.

Más información llamando al (704) 335-8587 o visitando su sitio web www.puravidaworldlyart.shop.

Altar anual

Artist Studio Project y Friends of the City of Raleigh Museum invitan a unirse para el quinto Día de Muertos en el City of Raleigh Museum. El evento forma parte del Festival El Quijote. Este año, las “voces” del altar anual del Día de Muertos están dedicadas a personas que perdieron la vida a causa de la pandemia.

La artista visual Lety Álvarez, junto con un grupo cercano de amigos, creará un maravilloso altar de homenaje en honor a las “amigas” (amistad). Este grupo de mujeres incluye a Vicky Carrillo, Ángeles de la Torre, Claudia Casco, Claudia Apodaca, Gaby de la Torre, Rosy Roa, Ana Silvia Martínez y Paola Tavernier.

El evento es gratuito y abierto al público. Se requerirán máscaras dentro del museo.

Lugar: 220 Fayetteville Street Raleigh, NC 27601. Más información llamado al (919) 996-2220.

Coalición Latinoamericana

La Coalición Latinoamericana y el Museo Levine del Nuevo Sur organizan una exhibición de altar. El evento será el domingo 7 de noviembre de 12 pm a 5 pm en Camp North End 300 Camp Rd, Charlotte.

Para más información visite www.latinamericancoalition.org o llame al (704) 531-3848.

