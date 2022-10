cuidado-con-estafas-tras-paso-de-ian

Charlotte, NC.- El Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal General alertan a los residentes de Carolina del Norte para que estén atentos ante posibles estafas tras el paso de Ian por el estado.

Los eventos naturales de clima severo son especialmente aprovechados por estafadores que buscan sacar ventaja de los momentos de emergencia para conseguir a sus víctimas.

“Antes de que llegue un huracán, muchas veces escuchamos sobre precios excesivos para productos como alimentos, agua, comestibles, generadores y otros suministros de emergencia. Después de que pasa el huracán, nuestra oficina muchas veces recibe quejas sobre estafas de eliminación de árboles y limpieza de desastres”, señala un comunicado.

Ver más: Ian se degrada y deja fuertes lluvias y árboles caídos

Los estafadores buscaran aprovecharse de la desesperación de las personas con tácticas de venta de presión, precios injustamente altos o proyectos incompletos.

🚨ALERT🚨Whenever a disaster like Hurricane Ian strikes, scammers will look to take advantage of people’s desperation. Follow these tips to steer clear of hurricane scams: https://t.co/Ofr0JSW7cU pic.twitter.com/2EyfXah6pf

— NC Attorney General (@NCAGO) September 30, 2022