al-menos-300-000-hogares-sin-luz-tras-paso-de-ian

Charlotte, NC.- Al menos 300.000 hogares quedaron sin luz tras el paso de Ian el viernes por las Carolinas.

La mañana del sábado el mapa de apagones de Duke Energy indicaba que 304.000 clientes no contaban con servicio de energía, la mayoría de debido a árboles caídos sobre líneas de electricidad.

Ian tocó tierra en Carolina del Sur el viernes en la tarde y siguió su paso hacia el norte en su estado vecino.

En Charlotte, Carolina del Norte, Ian causó fuertes precipitaciones y vientos de hasta 50 mph.

#HurricaneIan brought high winds and heavy rains to the Carolinas. Lineworkers, tree trimmers, & damage assessors rolling out in Charlotte to start work early this morning.

We have restored power to approx. 200,000 customers in NC/SC already. Be safe. h/t @DE_LoganK pic.twitter.com/zdBCMwqbAA

— Duke Energy (@DukeEnergy) October 1, 2022