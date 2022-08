Cuál es el objetivo de la campaña “La Voz de mi Gente”

Charlotte, NC.- Charlotte fue el escenario del lanzamiento de la campaña “La Voz de mi Gente” que busca incentivar el voto latino en la región.

“El futuro es latino. A medida que nuestra comunidad continúa creciendo, nunca ha sido más importante empoderar a los votantes latinos para garantizar que sus voces se escuchen en nuestra democracia”, dijo Lariza Garzón, directora de operaciones de Carolina del Norte y MidSouth de Hispanic Federation.

Garzón habló en conferencia de prensa desde la sede de Compare Foods, uno de los aliados de Hispanic Federation en esta iniciativa.

“No es ningún secreto que nuestra comunidad, a pesar de nuestro número creciente, se ha visto afectada de manera desproporcionada por los ataques a los derechos civiles, la pandemia y la inflación”, expresó Garzón.

Ver más: Hermanos latinos ganan concurso musical tributo a The Beatles

“Con la ayuda de nuestros increíbles socios, nuestro objetivo es registrar un número récord de votantes latinos y educar y empoderar a una comunidad que merece ser incluida y representada en todos los niveles del gobierno”.

“La Voz de mi Gente” es impulsada por Hispanic Federation. Cuenta con la colaboración de Compare Foods Charlotte, Latin American Coalition y Casa Azul de Wilson. También del Congreso de Organizaciones Latinas de Carolina del Norte y el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados.

This week, we joined our partners in #NorthCarolina to launch “La Voz de mi Gente”, our 2022 statewide voter outreach campaign. Together with local organizations, we’ll inform the community and register Latinos to vote! More: https://t.co/A0LJeJHjua #LaVozDeMiGente #LatinosVote pic.twitter.com/MkftZxoOKQ

— Hispanic Federation (@HispanicFed) August 26, 2022