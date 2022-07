hermanos-latinos-ganan-concurso-musical-tributo-a-the-beatles

Charlotte, NC.- Dos hermanos latinos pusieron todo su talento en el escenario para ganar una competencia musical tributo a The Beatles en la ciudad de Charlotte.

El concurso formó parte de la serie de eventos realizados durante dos días en el FabFest – Charlotte’s Beatles Festival.

El festival contó con dos conciertos nocturnos en Knight Theatre en el Uptown Charlotte con la apertura de The Fab Four, la banda tributo por excelencia de The Beatles, y Tosco Music Beatles Tribute, el segundo día.

Además, el FabFest Daytime en Central Piedmont Community College sumó diferentes agrupaciones y la participación de Micky Dolenz.

En el marco de esta fiesta, Anthony, de 17 años, y Alan, de 12 años, se alzaron como ganadores de The Beatles Song Contest, entre 12 participantes que incluían grupos, dúos y solistas.

Los hermanos nacieron en Charlotte y son hijos de salvadoreños. Ellos junto a su padre, Álvaro Vásquez, forman la agrupación AV Trio que interpreta música en inglés y español de las décadas de los 60, 70 y 80.

El talento de Anthony “El Ángel de la Canción” y Alan “El Sabio” no pasó desapercibido para el panel de tres jueces.

Los hermanos quedaron en shock y luego se abrazaron de alegría al conocer la decisión que los dejó como ganadores del concurso de canciones tributo a The Beatles.

Los jóvenes se han acoplado a la perfección en su proyecto musical que requiere requinto por parte de Anthony y el acompañamiento rítmico de Alan con la guitarra, además de armonía de voces entre ambos.

La ardua preparación de estos hermanos vio sus frutos en el FabFest.

Anthony canta desde los cuatro años y ha progresado notablemente en sus habilidades artísticas. Él siempre está involucrado con la música, toca batería, piano, bajo, guitarra eléctrica y acústica; también escribe canciones. En su cuarto ha armado su propio estudio.

Su hermano Alan igualmente tiene destrezas para tocar diferentes instrumentos. Ha explorado la guitarra y está desarrollando un gran talento en la batería. Toca el bajo, la guitarra acústica y eléctrica.

Alan es un guía en la armonía de voces y en la configuración de los instrumentos para sincronizar los ritmos.

Orgullo familiar

“Es un orgullo para nosotros, humildemente, el sentirnos privilegiados de tener dos hijos con grandes talentos”, dijeron sus padres Ana y Álvaro, éste último quien es músico y ha acompañado a Anthony y Alan en sus jóvenes carreras.

Álvaro, conocido en el ámbito musical como AV Alvarado, describió como una “combinación hermosa” la que hacen sus dos hijos en el escenario.

Los hermanos latinos se han presentado en lugares importantes como The Evening Muse en NoDa, Middle C Jazz y diferentes festivales hispanos y estadounidenses dentro y fuera de Charlotte.

Para contactarlos tienen habilitado el número de teléfono (704) 302-2156 y el correo electrónico vasquez212470@yahoo.com.

