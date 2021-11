Creators Wanted Tour Live brinda oportunidades profesionales

Charlotte, NC.- La National Association of Manufacturers (NAM), Trane Technologies y Manufacturing Institute, el socio educativo y de desarrollo de la fuerza laboral de NAM, están trayendo esta semana a Charlotte la campaña nacional de Creators Wanted de la industria.

El Creators Wanted Tour Live se lleva a cabo en Central Piedmont Community College hasta el viernes 19 de noviembre. Destaca la necesidad de talento y oportunidades profesionales gratificantes dentro de la fabricación avanzada.

Asimismo, los estudiantes, educadores, legisladores y líderes comunitarios tendrán la oportunidad de visitar la experiencia inmersiva al estilo de una sala de escape.

“La industria manufacturera está en constante evolución para satisfacer las demandas de la época, y ahora mismo no es diferente. Por ejemplo, la industria está impulsando soluciones innovadoras para resolver los desafíos climáticos y de sostenibilidad, al mismo tiempo que desarrolla avances médicos que salvan vidas. Pero necesitamos a las personas, los creadores, para que eso sea posible”, dijo el presidente y director ejecutivo de NAM, Jay Timmons.

“Estamos comprometidos a destacar las increíbles oportunidades en la fabricación para la próxima generación de creadores. Queremos llegar a personas de todas las comunidades y de todos los orígenes para poder crear una economía de oportunidades para todos los estadounidenses”.

Durante toda la semana se celebrarán diversos actos, como visitas en grupos reducidos a la experiencia móvil, mejorada con equipos de visualización de realidad aumentada proporcionados por PTC, para estudiantes y programas extraescolares. Entre las actividades adicionales se incluye una feria de carreras de fabricación y un panel de «Creadores». Estos, además, están dirigidos por miembros del equipo de fabricación local que relatan sus trayectorias profesionales.

"You are our future creators. As creators, you can shape that future with the work you choose to do." @ShopfloorNAM Board Chair and @Trane_Tech Executive Chair Mike Lamach speaking with students at the #CreatorsWanted Tour Live in Charlotte. https://t.co/RCjkwdPwek pic.twitter.com/0qMkBlx5HZ

— The NAM (@ShopFloorNAM) November 17, 2021