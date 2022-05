Cooper llama a prepararse para temporada de huracanes

Raleigh, NC.- En un mes inicia la temporada de huracanes, pero la preparación para este período comienza ahora.

El gobernador Roy Cooper recuerda que Carolina del Norte es un estado propenso a sufrir el impacto del clima severo.

Por eso el estado celebra del 1 al 7 de mayo Hurricane Preparedness Week que fomenta la preparación y la educación sobre los peligros de los huracanes.

“Es importante estar preparado con un plan de emergencia familiar y un kit de emergencia, que lo ayudarán a sobrevivir los impactos de una tormenta y recuperarse más rápido”, dijo Cooper en un comunicado.

“Estar preparado también incluye tener un seguro contra inundaciones, que normalmente no forma parte de las pólizas de seguro de los propietarios de viviendas”, dijo Will Ray, Director de Manejo de Emergencias de Carolina del Norte. “También es importante que todos cuidemos a nuestros vecinos, especialmente a los ancianos que pueden ser más vulnerables”.

Desde el 2016 Carolina del Norte ha sufrido los impactos de los huracanes Matthew, Florence, Dorian, Eta e Isaías, además de tormentas tropicales.

El estado recomienda a sus habitantes desarrollar un plan de emergencia. Éste debe incluir detalles sobre cómo y dónde evacuar (un refugio público como último recurso), un lugar de reunión y números de teléfono importantes.

As hurricane season approaches, now is the time to go over your emergency plans. North Carolina is prone to the impacts of hurricanes, tropical storms and severe weather, and it's important to plan now to keep you and your family safe for the future.https://t.co/2oqjHi3rr0 pic.twitter.com/BygKEmjAVq

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) May 2, 2022