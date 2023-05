Cooper declara estado de emergencia en educación pública

Raleigh, NC.- El gobernador Roy Cooper declaró estado de emergencia en la educación pública en Carolina del Norte debido a los riesgos que implica, según dijo, una legislación “extrema” de la Asamblea General.

“Está claro que la legislatura republicana tiene como objetivo ahogar la vida de la educación pública. Declaro este estado de emergencia porque necesitas saber qué está pasando”, dijo el gobernador en un discurso.

“Si le preocupan las escuelas públicas de Carolina del Norte, es hora de tomar medidas inmediatas y decirles que detengan el daño que retrasará nuestras escuelas durante una generación”, dijo el gobernador Cooper.

El gobernador dijo que los proyectos impulsados por legisladores republicanos harían que las escuelas públicas perdieran cientos de millones de dólares, exacerbarían la escasez de maestros en el estado y traerían guerras de cultura política a las aulas.

