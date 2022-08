Conoce los beneficios para veteranos en Mecklenburg

Charlotte, NC.- Una jornada de puertas abiertas es ideal para que los veteranos en Mecklenburg y sus familiares conozcan sobre los múltiples beneficios a los que pueden acceder en el condado.

Se trata de una jornada de tres días, del 18 al 20 de agosto, en la Friendship Missionary Baptist Church (3400 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216). Tendrá un horario de 9 am a 3 pm, los dos primeros días. El último día finalizará una hora antes.

El evento está diseñado para ayudar a los veteranos y sus familias a navegar por los muchos servicios disponibles para ellos. Habrá ayuda a los asistentes individualmente con sus beneficios, reclamos, apelaciones y otras inquietudes.

Por primera vez desde 2019, los Servicios de Veteranos del Condado de Mecklenburg, Asuntos de Veteranos de EE.UU. y otros socios están patrocinando «Veterans Benefits Live: VA In My Town: Mecklenburg County».

Mecklenburg alberga a más de 50.000 veteranos y hay 140.000 veteranos en el área metropolitana de Charlotte, la concentración más grande de Carolina del Norte, según un comunicado del condado.

Veterans and their families can get one-on-one help with their benefits, claims, employment, housing, and more. Drop in at the 3-day open house Aug. 18-20 » https://t.co/7HI9fmjUAs pic.twitter.com/7ji5YF5DpN

— Mecklenburg County (@MeckCounty) July 31, 2022