Consejos para conductores en carretera durante el Día de los Caídos

Raleigh, NC.- Con más de 37 millones de automovilistas proyectados para tomar las carreteras este fin de semana del Día de los Caídos, la Patrulla de Carreteras del Estado anima a los conductores a planificar con anticipación antes de viajar.

Independientemente del destino previsto, se espera un aumento en los viajes en vehículos motorizados, lo que puede provocar congestión en las principales carreteras interestatales en los Estados Unidos y en Carolina del Norte.

AAA Travel predice que la cantidad de personas que viajarán al menos a 50 millas de su hogar aumentará en un 60% en comparación con el año pasado. Con esto en mente, los policías estarán monitoreando el comportamiento del conductor en un intento de reducir las colisiones que ocurren por altas velocidades, conducción distraída, con problemas, y la falta de uso del cinturón de seguridad.

Día de los Caídos en carreteras

Utilizando el enfoque Visión Zero, los oficiales esperan reportar cero accidentes fatales durante el fin de semana festivo.

En un intento por desalentar el manejar en estado de embriaguez tanto en carreteras como en vías fluviales, la Patrulla de Carreteras Estatal (SHP siglas en inglés) combinó fuerzas con la División de Aplicación de la Ley de la Comisión de Recursos de Vida Silvestre de Carolina del Norte, participando en la campaña anual En la Carretera, En el Agua (On the Road, On the Water).

La campaña se llevará a cabo durante todo el fin de semana. Asimismo, habrá un enfoque intenso en retirar a los conductores en estado de embriaguez.

Además, la Patrulla de Carreteras Estatal se está asociando con la campaña del cinturón de seguridad Click It or Ticket. Este es un Programa de Seguridad Vial del Gobernador de Carolina del Norte. Esta campaña incluirá dos períodos y será de siete días. Comenzó del 24 al 30 de mayo. Continuará del 31 de mayo al 6 de junio, con énfasis en violaciones del cinturón de seguridad.

Consejos para conductores

Espere retrasos : investigue las rutas de viaje con anticipación para incluir rutas secundarias, desvíos y posibles cierres de carreteras. Puede encontrar información actualizada sobre retrasos y cierres de carreteras en www.DriveNC.gov

: investigue las rutas de viaje con anticipación para incluir rutas secundarias, desvíos y posibles cierres de carreteras. Puede encontrar información actualizada sobre retrasos y cierres de carreteras en www.DriveNC.gov Observe/Monitoree la Velocidad : obedezca el límite de velocidad indicado. Tenga en cuenta las reducciones del límite de velocidad dentro de las zonas de trabajo.

: obedezca el límite de velocidad indicado. Tenga en cuenta las reducciones del límite de velocidad dentro de las zonas de trabajo. Use cinturones de seguridad : Los cinturones de seguridad deben usarse en los asientos delanteros y traseros, si están disponibles.

: Los cinturones de seguridad deben usarse en los asientos delanteros y traseros, si están disponibles. Evite la ira en la carretera : Tenga paciencia al conducir y evite a otros que pueden contribuir a situaciones de ira o agresividad . Mantenga una distancia segura entre usted y los vehículos que se encuentran frente a usted.

: Tenga paciencia al conducir y evite a otros que pueden contribuir a situaciones de ira o agresividad . Mantenga una distancia segura entre usted y los vehículos que se encuentran frente a usted. No conduzca distraído : Mientras conduce evite cualquier distracción que pueda reducir su capacidad para conducir con seguridad

: Mientras conduce evite cualquier distracción que pueda reducir su capacidad para conducir con seguridad Informe de colisión/accidentes : Se solicita a los automovilistas involucrados en una colisión con daños a la propiedad que muevan sus vehículos al costado de la carretera o a la franja de emergencia. Los automovilistas involucrados en colisiones/accidentes relacionadas con lesiones deben comunicarse de inmediato con el 911 o * HP (* 47) para obtener asistencia de emergencia.

: Se solicita a los automovilistas involucrados en una colisión con daños a la propiedad que muevan sus vehículos al costado de la carretera o a la franja de emergencia. Los automovilistas involucrados en colisiones/accidentes relacionadas con lesiones deben comunicarse de inmediato con el 911 o * HP (* 47) para obtener asistencia de emergencia. Notificación de conductores peligrosos u otras emergencias: se recomienda a los conductores que marquen * HP o 911.

Por Nota de prensa

