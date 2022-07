Comienzan a hacer pago único de P-EBT de verano

Raleigh, NC.- En Carolina del Norte ya comenzaron a hacer los pagos únicos de beneficios Pandemic-EBT para el verano.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés) precisó que entre el 20 y el 30 de julio los beneficiarios recibirán $391 para comprar comida saludable.

«Los niños necesitan suficientes alimentos saludables todos los días para crecer, desarrollarse y mantenerse saludables», dijo el secretario de NCDHHS, Kody H. Kinsley. «Eso no cambia solo porque no hay clases durante el verano».

Ver más: Extendidos beneficios de asistencia alimentaria P-EBT

«Apoyar a los niños es una prioridad y vamos a seguir usando todas las herramientas para apoyarlos a ellos y a sus familias».

Summer P-EBT: Students and young children who are not currently eligible for Summer P-EBT can become eligible by applying and being approved for certain food assistance programs. Visit https://t.co/yoD3KAsbpo for more information. #NCPEBT pic.twitter.com/BeefZJzDfo

— NCDHHS (@ncdhhs) July 21, 2022