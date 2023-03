Beneficios P-EBT continuarán en NC

Charlotte, NC.- El programa Transferencia Electrónica de Beneficios pandémico (P-EBT) continuará en Carolina del Norte durante el año escolar 2022-23.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte anunció que recibió la aprobación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para operar el programa que seguirá hasta que finalice la emergencia federal de salud pública COVID-19 el 11 de mayo de 2023.

Las primeras rondas de beneficios para estudiantes de K-12 y niños pequeños en cuidado infantil están destinados a ser emitidos en marzo y cubrirán los beneficios acumulados desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2023.

El departamento anuncio la continuación del programa en un comunicado publicado en su sitio web.

El programa P-EBT ayuda a los estudiantes de K-12 y niños pequeños elegibles que no pueden acceder a comidas gratuitas o de precio reducido en la escuela o en centros de cuidado infantil debido a ausencias o cierres relacionados con COVID-19.

P-EBT Update for SY 2022-23: P-EBT eligibility for students attending in-person school and young children is largely the same as last year. Visit https://t.co/yoD3KAsbpo for more information. #NCPEBT pic.twitter.com/YndTnZksOs

— NCDHHS (@ncdhhs) March 1, 2023