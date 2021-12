CMPD recolecta juguetes para niños en Navidad

Charlotte, NC.– El lado solidario y el espíritu navideño se ha puesto de manifiesto en una recolecta de juguetes organizada por el Departamento de Policía Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

Este viernes los residentes de Charlotte y zonas aledañas se acercan a la sede de Walmart en S Tryon ST para hacer sus donaciones.

La actividad busca a través de un obsequio aportar al objetivo navideño del Programa de Exploradores de CMPD.

La jornada de recolecta de juguetes está abierta hasta las 7 pm.

El objetivo del Proyecto de Navidad CMPD Exploradores es proporcionar asistencia a las familias que experimentan una situación de emergencia durante los días de fiesta.

Estas referencias familiares provienen de oficiales de policía y bomberos que responden a las llamadas de emergencia para solicitar servicio durante las vacaciones.

