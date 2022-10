 CMPD no cambiará su política de paradas de tráfico

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) no cambiará su política de paradas de tráfico, como sí lo hizo la Oficina del Sheriff del condado.

El sheriff Garry McFadden anunció recientemente que su oficina no realizará más paradas reglamentarias por infracciones sin movimiento.

Esto se traduce que no detendrán a conductores por placas vencidas, luces traseras que funcionan mal, entre otras infracciones menores.

La decisión se tomó para reducir las disparidades raciales en las paradas de tráfico, luego de que se comprobara que la mayoría de éstas las sufrían los conductores negros.

