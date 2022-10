Cambian política de paradas de tráfico

Charlotte, NC.- La política de paradas de tráfico de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg es ahora menos rigurosa.

Desde el 19 de septiembre, los oficiales tienen la instrucción de no detener a los conductores por delitos menores sin movimiento como luces traseras rotas, vidrios polarizados incorrectamente, placas vencidas, no tener seguro y conducir con una licencia revocada.

Según la política, los oficiales pueden señalar una violación de normas sin movimiento después de haber detenido al conductor por una infracción mayor, como exceso de velocidad o pasarse un semáforo en rojo.

El objetivo de la nueva política es abordar las disparidades raciales en las paradas de tráfico.

On September 19, 2022, the Mecklenburg County Sheriff’s Office adopted a new policy to end regulatory stops for non-moving violations in its most recent amendment to the MCSO Uniform Traffic Enforcement Policy. pic.twitter.com/SctrdJxHXK

— Meck Sheriff (@MeckSheriff) October 3, 2022