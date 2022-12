clima-invernal-afecta-vuelos-en-charlotte

Charlotte, NC.- El clima invernal ya causa cancelaciones y retrasos en los vuelos en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

Según el sitio de rastreo de vuelos FlightAware hasta el jueves en la noche hubo 428 retrasos y 50 cancelaciones.

Los aeropuertos de Estados Unidos en la costa este están siendo impactados por las bajas temperaturas en una de las épocas del año donde están más abarrotados.

El aeropuerto de Charlotte espera en promedio más de 70.000 viajeros cada día hasta el 2 de enero de 2023, uno de los días pico junto con el jueves 22 y el viernes 23 de diciembre de 2022.

🎄Holiday Travel Checklist:

✅Arrive early – two hours before domestic, three hours before int’l flights.

✅Book parking online at https://t.co/EIAJIO11km or on the #CLTairport app. Drive-up parking also is available.

✅Contact your airline for any weather-related delays. pic.twitter.com/d6BJL6ITdj

— CLT Airport (@CLTAirport) December 21, 2022