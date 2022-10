Área reabre parcialmente en el aeropuerto

Charlotte, NC.- Un área cerrada desde finales de septiembre en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas reabrió parcialmente.

Se trata de la calzada de nivel superior en donde comenzaron los trabajos para la construcción de la marquesina para la expansión del vestíbulo de la terminal.

Ver más: Cierre de áreas cambia experiencia en el aeropuerto

El cierre de esta área comenzó el 27 de septiembre. Estaba previsto que reabriera el miércoles 12 de octubre, pero se adelantó dos días.

Un comunicado del aeropuerto indica que el trabajo en la fase inicial del proyecto está completo.

#CLTairport has partially reopened the upper-level roadway. Closures will occur at night. Passengers should continue to arrive early.

You can read more about it here: https://t.co/iObfNJjf9e pic.twitter.com/upDrjqOKor

— CLT Airport (@CLTAirport) October 10, 2022