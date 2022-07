Ampliarán 85 aeropuertos en Estados Unidos

Washington, DC.- La administración Biden anunció que destinará casi $1.000 millones para la reforma y ampliación de los terminales de 85 aeropuertos de Estados Unidos, dinero que saldrá del paquete de infraestructuras de $1.2 billones aprobado por el Congreso.

Pete Buttigieg, secretario de Transporte explicó a los periodistas que los proyectos de reforma y ampliación de los aeropuertos sirven para cumplir con la futura demanda. Además, esto hará de los vuelos aéreos más, «seguros, accesibles y eficientes».

Ver más: Pronóstico de vuelos cancelados para este 4 de Julio

Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Denver, se embarcará en la mejora de su sistema de manejo de equipaje. Al mismo tiempo el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth va a construir una planta que proporcionará energía limpia a sus instalaciones.

En este sentido el Aeropuerto Internacional de Orlando también creará nuevas puertas para embarcar. Mientras que el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh agregará una nueva terminal. También se especificó que, «se van a crear muchos trabajos buenos en comunidades de todos los tamaños».

Today, we announced nearly $1B in Bipartisan Infrastructure Law funding to improve airport terminals across the country.

Americans deserve modern airports that meet the needs of their families and growing passenger demand. https://t.co/gu5VjJ75BG

— Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) July 7, 2022