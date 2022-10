Cinco muertos, incluido un policía, en tiroteo en Raleigh

Raleigh, NC.- Cinco muertos, incluido un policía, es el resultado de un tiroteo ocurrido el jueves en un vecindario de la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte. El sospechoso está bajo custodia.

Las autoridades dijeron que varias personas fueron tiroteadas en Neuse River Greenway, cerca de la subdivisión de Hedingham.

Además de las víctimas fatales hubo dos heridos, incluido un oficial K-9 de Raleigh.

Poco después de la 5 pm oficiales del Departamento de Policía de Raleigh fueron llamados a la cuadra 6000 de Osprey Cove Drive.

Ver más: Tiroteo nocturno deja un muerto y un herido

Rápidamente activaron la búsqueda del sospechoso hasta que cerca de las 8 pm se informó que había sido contenido. Posteriormente se conoció que estaba dentro de una casa y quedó bajo custodia. Es un menor de edad.

This is still an active investigation. Sections of the Hedingham neighborhood remain closed. Residents should follow the directions of law enforcement officials on the scene.

“He dado instrucciones a las fuerzas del orden del estado para que presten asistencia en la respuesta al tirador activo en el este de Raleigh. Los oficiales estatales y locales están en el terreno y trabajan para detener al tirador y mantener a la gente a salvo», tuiteó el gobernador Roy Cooper a las 6:54 pm.

Durante la búsqueda del sospechoso por el tiroteo masivo que dejó cinco muertos y dos heridos, la policía pidió a la comunidad mantenerse en sus casas.

Los oficiales buscaron de puerta en puerta hasta que lograron dar con el tirador. Varias secciones del vecindario permanecieon cerradas.

El oficial K-9 ya fue dado de alta, mientras que la otra persona herida está en estado crítico.

The swift and coordinated efforts of local and state law enforcement have the suspect in custody and we are thankful for their efforts. We mourn for the victims of this horrific and infuriating act of violence. – RC

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) October 14, 2022