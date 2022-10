Tiroteo en partido de fútbol americano desata el pánico

Toledo, OH.- El partido local de fútbol americano entre las escuelas secundarias Whitmer de Toledo de Ohio, y los visitantes Central Catholic sirvió de escenario de un tiroteo que desató el pánico entre los asistentes al partido que corrieron hacia los banquillos y vestuarios.

El partido se llevaba a cabo en la escuela secundaria Whitmer a escasos minutos de que finalizara el partido entre las escuelas secundarias. En medio del tiroteo el público también corrió despavorido en busca de refugio.

El tiroteo que según informaron venían desde afuera del estadio, despertó el nerviosismo y el trauma de los tiroteos masivos que vive el país que vive este año. En los videos de las redes sociales, inclusive en la transmisión de transmisión de BCSN2 se aprecia el momento exacto de pánico.

De acuerdo con las declaraciones de la Policía, hubo un estudiante y dos adultos heridos. Estos fueron trasladados, de inmediato, al hospital. Sin embargo, no se ha especificado si fueron heridos por el tiroteo o por la huída de las personas.

Por su parte, Kadee Anstadt, la superintendente de las escuelas locales del distrito de Washington, en Ohio, declaró a los medios locales, “Nos entristece profundamente que una divertida rivalidad esta noche haya sido interrumpida por un acto de violencia en las calles que rodean nuestro evento».

An update for our community: pic.twitter.com/d4Yn8uD5CQ

— Washington Local Schools (@WLS4Kids) October 8, 2022