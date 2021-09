Autoridades no hallan cianobacterias en Lake Wylie

Charlotte, NC.- Los Servicios de Aguas Pluviales de Charlotte-Mecklenburg no observaron floraciones activas de algas verdeazules (cianobacterias) en ninguna zona de Boyd’s Cove en el Lake Wylie.

La información se produce ante el seguimiento realizado por las autoridades desde se observaron las floraciones por primera vez el 6 de agosto.

En un comunicado el condado indica que las algas se observan comúnmente en los lagos y estanques. Sin embargo, aclara que las cianobacterias son un tipo de algas que se observan con menos frecuencia y son de especial preocupación porque tienen la capacidad de producir toxinas que pueden ser perjudiciales para los seres humanos y las mascotas.

Ver más: Opción fin de semana: De relax en Lake Wylie

La evaluación en la que no hubo rastros de cianobacterias se realizó el 8 de septiembre. En la anterior, el 30 de agosto, se detectaron floraciones en cuatro calas más pequeñas, números 2, 4, 6 y 7, dentro de Boyd’s Cove, como se muestra en este mapa.

Las evaluaciones de las floraciones de cianobacterias en Boyd’s Cove han sido continuas desde que el 6 de agosto.

Estas evaluaciones continuarán hasta que no se observen floraciones activas durante dos semanas consecutivas. La próxima será durante la semana del 13 de septiembre.

La ubicación y la extensión de una floración de algas pueden cambiar rápidamente, por lo que es importante buscar los signos visuales de que se está produciendo una floración antes de entrar en contacto con el agua.

El condado indica que los signos visuales de una floración pueden incluir un color verde brillante, azul, descolorido y/o agua espumosa.

An active blue-green algae (cyanobacteria) bloom has been found in a portion of Boyds Cove on Lake Wylie. Avoid contact with the algae as it can produce toxins that may be harmful to humans/pets » https://t.co/GdxaZrDoac pic.twitter.com/BDG99BTImp

— Mecklenburg County (@MeckCounty) August 6, 2021