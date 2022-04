Buscan operador de viviendas para homeless

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg está buscando un operador de viviendas para adultos mayores sin hogar que estará a cargo de las instalaciones de un antiguo hotel.

Mecklenburg explicó que en el antiguo hotel de 80 habitaciones vivirán residentes sin hogar que tengan 55 años o más. Además, que experimenten condiciones médicas subyacentes, con consideración adicional para aquellos que puedan estar conectados con el sistema de justicia penal.

El operador de viviendas tendrá un papel clave debido a que el condado ha experimentado un aumento de adultos mayores sin hogar con condiciones médicas. Alrededor de 70 de esos residentes fueron identificados en enero de 2022 como personas sin hogar, parte de las casi 3.000 personas sin hogar en Mecklenburg, precisó un comunicado enviado a Progreso Hispanos News.

“Muchos de estos residentes están enfermos y necesitan más ayuda de la que pueden recibir en un refugio”, dijo Karen Pelletier, directora de Innovación, Estrategia y Alineación de Vivienda.

Ver más: Nuevo plan para viviendas asequibles

“Algunos necesitan diálisis renal; otros sufren de cáncer y requieren tratamiento. Vivir afuera agrega un trauma que hace que sus condiciones sean aún más difíciles de sobrellevar y menos probable que sean tratadas con éxito. La vivienda de apoyo puede ayudarlos a sortear estos obstáculos, posiblemente incluso a reconectarse con la familia y, finalmente, establecerse en hogares estables y asequibles”.

Funding is available for non-profit organization(s) that can operate and support a facility for older homeless adults. There's a mandatory info session for any organizations interested on 4/13» https://t.co/aVO58mqVKU pic.twitter.com/PIhPGqdvVI

— Mecklenburg County (@MeckCounty) April 7, 2022