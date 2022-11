artistas-locales-embellecen-central-avenue

Charlotte, NC.- Embellecer Central Avenue es el objetivo de artistas locales de la ciudad de Charlotte que con sus creaciones están mejorando la apariencia en la zona.

Andrew Winke está centrado en ayudar a que la gente se sienta más conectada con su vecindario. Él forma parte del proyecto de embellecimiento de Central Avenue de CharlotteEast que busca una colaboración entre la comunidad y los negocios.

Junto a su novia, Andrew ha pintado un basurero con 72 banderas, destacando diferentes regiones representadas por negocios en el área. Esta historia la publicó la Ciudad de Charlotte en su sitio web.

Ver más: «Meck Rec and Roll» lleva recreación a tu vecindario

«Cada lado de los botes de basura representa una región diferente que se puede ‘visitar’ a lo largo de esta sección de Central Avenue». Los diseños de artistas, como Andrews, están ayudando a CharlotteEast a fusionar los negocios de la zona con las comunidades de Eastside.

Local Charlotte artists are joining CharlotteEast's Central Avenue beautification project to help improve litter control and foster collaboration between businesses and residents. https://t.co/aKAIKoK6W6

— City of Charlotte (@CLTgov) November 9, 2022