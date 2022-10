«Meck Rec and Roll» lleva recreación a tu vecindario

Charlotte, NC.- «Meck Rec and Roll» es una furgoneta diferente. El condado Mecklenburg la acondicionó para llevar sana recreación a los vecindarios.

El objetivo es brindar programación para todas las edades en áreas del condado que no tienen centros de recreación a una corta distancia a pie o en automóvil, señala un comunicado.

El Departamento de Parque y Recreación está al frente de esta iniciativa. Equipó una antigua camioneta de 12 pasajeros con estantes y ganchos para almacenar equipos de recreación para juegos u objetos para la programación de la naturaleza.

Cuando la furgoneta llega a una comunidad los vecinos pueden aprovechar los recursos que ofrece, los cuales están dirigidos a niños y toda la familia en general.

🚌 @MeckParkRec is on wheels! The Meck Rec and Roll van brings FREE recreational games and programming for all ages! This new initiative looks to bring recreation to neighborhoods and community spaces near you » https://t.co/YaPWHWI8o4 pic.twitter.com/moOSfFEZDt

— Mecklenburg County (@MeckCounty) October 20, 2022