Charlotte, NC.- La Ciudad de Charlotte otorgó a 13 proyectos locales de arte y cultura las últimas subvenciones de Opportunity Fund por un monto total de $251.000

Opportunity Fund, que apoya proyectos, programas e iniciativas locales de arte y cultura que pueden quedar fuera de los ciclos o estructuras de subvenciones existentes en el área de Charlotte-Mecklenburg.

Un comunicad de la Ciudad informa sobre las subvenciones e indica a qué proyectos locales de arte y cultura fueron otorgados.

En total este año fiscal se han otorgado $400.000 del Opportunity Fund. Pero, nuevas asignaciones serán pausadas hasta el próximo año, según votación de la Junta Asesora de Arte y Cultura de la Ciudad.

La cantidad de dinero asignado “muestra la necesidad de herramientas innovadoras como el Opportunity Fund que llene los vacíos en el financiamiento local”, dijo Priya Sircar, oficial de arte y cultura de la ciudad.

Solicitudes de subvenciones realizadas antes del 3 de noviembre serán consideradas a través de fondos restantes.

Dinero para proyectos locales de arte y cultura

Según el comunicado de la Ciudad, los últimos destinatarios este año del Opportunity Fund son los siguientes:

10-Minute Play Festival by the African American Playwrights Group and the Performing Arts and Literary Society.

Un festival de obras de un acto de 10 minutos escritas por miembros del African American Playwrights Group.

Monto de la subvención: $ 5,000.

2023-2024 dance and circus performances by Caroline Calouche & Co. and the Charlotte Cirque and Dance Center.

Las actuaciones incluyen «Clara’s Trip: A Cirque and Dance Nutcracker Story», el estilo de cabaret «Rouge» y «Stargazer: A Trek Into Outer Space».

Monto de la subvención: $ 25,000.

Culture Bearers Artist Residency by QC Family Tree.

Un programa de residencia de 12 semanas en Enderly Park enfocado en artistas negros y en la producción de contenido cultural que refleje la comunidad de Enderly Park.

Monto de la subvención: $ 17,500.

Fresh2Death by CrownKeepers

Una serie de eventos seleccionados que resaltan el impacto de la cultura negra y educan a las personas sobre ella.

Monto de la subvención: $ 30,000.

Hunnid Dollar Art Fair by BLMRKTCLT.

Una feria de arte de nivel de entrada con precios accesibles para introducir a los jóvenes de color al coleccionismo de arte.

Monto de la subvención: $ 20,000.

“Move to Live; Migrate to Survive: A Woman’s Dancing Body” by Movement Migration.

Obras musicales y de danza originales de coreógrafas y compositoras que se identifican como mujeres.

Monto de la subvención: $ 20,000.

Queen Sugar Bash by Holiday Wish Foundation.

Un escaparate para que los artistas negros LGBTQ+ sean vistos, escuchados, seguidos y compensados ​​de manera justa.

Monto de la subvención: $ 18,500.

Street Culture Arte led by Jose Valentin Ramirez Cardiel.

Una colaboración de artistas Latinx para crear murales públicos en Charlotte que celebran la cultura latina.

Monto de la subvención: $ 20,000.

“The Flirt Bar” produced by Charlotte’s Off-Broadway.

Un concierto de lectura de “The Flirt Bar” de Susan Lambert Hatem, Michelle Malone y Amy Ray, un nuevo musical sobre mujeres que convierten un antiguo club en el Flirt Bar, un lugar donde las mujeres pueden ir a coquetear.

Monto de la subvención: $ 10,000.

“The Little Prince” adaptation by Moving Poets.

Un concierto multimedia del libro clásico de Antoine de Saint-Exupéry.

Monto de la subvención: $ 20,000.

The Print Shop Concert Series by Shoot2Edit Studios.

Una serie de conciertos grabados en vivo que presenta a cantantes, músicos e instrumentistas independientes de todos los géneros de la comunidad musical de Charlotte-Mecklenburg. Durante las actuaciones, los serigrafistas crean diseños personalizados de camisetas que serán mercancía futura para los artistas.

Monto de la subvención: $ 40,000.

“Violence/Enough” (título provisional) by Carlos Alexis Cruz and the Nouveau Sud Circus project.

Una producción circense y de palabra hablada que responde a problemas de violencia armada y seguridad en el área de Charlotte.

Monto de la subvención: $ 20,000.

Welcome Here by Arts for ALL.

Planificación del desarrollo de una base de datos pública que incluya organizaciones artísticas y artistas en el área de Charlotte-Mecklenburg que sean accesibles y amigables para los patrocinadores y artistas discapacitados.

Monto de la subvención: $ 5,000.

