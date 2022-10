alivio-tributario-para-afectados-por-ian-en-nc

Charlotte, NC.- Los afectados por Ian en Carolina del Norte recibirán alivio tributario, según anunció el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Ian, un huracán que se fue degradando y pasó por Carolina del Norte a finales de septiembre, causó fuertes lluvias y vientos, inundaciones, árboles caídos y cortes de energía eléctrica. Cuatro personas perdieron la vida. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias emitió una declaración de desastre.

Los afectados por Ian ahora tienen hasta el 15 de febrero de 2023, para presentar varias declaraciones y pagos de impuestos, indicó el IRS.

Ver más: Cuatro muertes relacionadas con tormentas en NC

Esto incluye a individuales, corporaciones, patrimoniales y fideicomiso, sociedad colectiva, corporación tipo S, fideicomisos, regalos, del patrimonio de la sucesión, informativas de organizaciones benéficas, nómina, y algunos de artículo de uso y consumo, que tenían declaraciones y pagos de impuesto con fecha de vencimiento original o prorrogada en o después del 28 de septiembre de 2022 y antes del 15 de febrero de 2023.

Los contribuyentes afectados que tengan un pago estimado del impuesto que originalmente vencía en o después del 28 de septiembre de 2022 y antes del 15 de febrero de 2023 no estarán sujetos a multas por no pagar los impuestos estimados, siempre y cuando dichos pagos sean efectuados en o antes del 15 de febrero de 2023.

If you requested a six-month extension from #IRS you have until Oct. 17 to file your tax return. File electronically to avoid common mistakes: https://t.co/AxMzJ91Aoh #IRSTaxTip pic.twitter.com/jECwj7dOAS

— IRSnews (@IRSnews) October 6, 2022