Actualización sobre revaluación de la propiedad en Mecklenburg

Charlotte, NC.- Durante noviembre y diciembre, el público tendrá la oportunidad de obtener más información sobre la revaluación de la propiedad del condado Mecklenburg en 2023.

La Oficina del Tasador del Condado presentará una actualización a los líderes de la ciudad y el pueblo en sus reuniones regulares, todas las cuales están abiertas al público.

La revaluación es el proceso en el que el condado Mecklenburg revalúa todas las propiedades (terrenos y edificios) a su valor de mercado actual a partir de una fecha establecida, en este caso, el 1 de enero de 2023. La ley de Carolina del Norte requiere que todos los condados realicen una revaluación de la propiedad al menos cada ocho años. El condado de Mecklenburg actualmente realiza una reevaluación cada cuatro años.

Ver más: Reuniones sobre revaluación de la propiedad

La Oficina del Tasador monitorea los datos del mercado para determinar con precisión el valor de mercado de todas las propiedades. El personal visita y observa propiedades para verificar características, comparar ventas de propiedades similares y considerar mejoras o cambios realizados.

La revaluación captura estos cambios en el valor para efectos del impuesto a la propiedad. Las propiedades se revalúan para garantizar que los valores tasados ​​se basen en el mercado actual y establecer la compensación para los propietarios en todo el condado de Mecklenburg. Los propietarios serán notificados de su nuevo valor de tasación a principios de 2023 y tendrán la oportunidad de apelar en los meses siguientes.

Hay pasos que los dueños de propiedades pueden tomar ahora para asegurarse de que el condado de Mecklenburg obtenga su valor lo más exacto posible.

