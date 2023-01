Welcome Corps: nuevo programa para patrocinar a refugiados

Washington, DC.- Un nuevo programa para patrocinar a refugiados llamado Welcome Corps fue anunciado, este jueves, como parte del plan de la administración Biden para seguir maniobrando la llegada de migrantes a la frontera sur del país.

En este sentido el U.S. Department of State tiene estimado reclutar unos 10.000 estadounidenses que puedan ayudar a 5.000 refugiados en el primer año del programa.

El anuncio precisó, «Aprovechando la buena voluntad de las comunidades estadounidenses, los Welcome Corps ampliarán la capacidad de nuestro país para brindar una acogida cálida a un número más alto de refugiados».

De esta manera, los estadounidenses interesados podrán patrocinar por su cuenta a que refugiados se establezcan en los Estados Unidos. De forma que, serán responsabilidad de tramitar sus propios recursos para ayudarlos durante los primeros 90 días en EE. UU.

The United States is launching the Welcome Corps, the boldest innovation in refugee resettlement in four decades. This initiative enables Americans to directly support refugees and show the best of American hospitality and generosity. #JoinTheWelcomeCorps pic.twitter.com/MFp3lO1fQN

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2023