Aplicación CBP One ya permite programar citas

Ciudad Juárez, México.- Los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos comenzaron a entrar al país usando la aplicación CBP One, expresamente diseñada como un nuevo proceso de solicitud de asilo, pese a que muchos migrantes tuvieron problemas para usar la app.

La administración Biden empezando el año 2023 declaró que ampliaría el uso de la app CBP One. La misma tiene el propósito de recoger información personal de los migrantes como un requisito de preselección para concertar una cita en Estados Unidos y solicitar asilo.

Por el momento, la aplicación CBP One cuenta con una alta demanda. De hecho, por ahora la app informa a los solicitantes que no hay citas, de acuerdo con funcionarios mexicanos y declaraciones de inmigrantes.

El proceso para recibir una cita en EE. UU., inicia con asistencia del migrante al punto de entrada fronterizo en México determinado por la CBP One. Como respuesta a este proceso, algunos migrantes precisaron que la app solo estaba ofreciendo citas lejos de la ubicación del migrante.

NOTICE: To facilitate the safe & orderly arrival of noncitizens seeking an exception from Title 42 & prevent congregation at the SW border, @DHSgov is expanding the use of the free CBP One app for noncitizens to schedule arrival times at ports of entry.

➡️ https://t.co/cAW0r1CvQS pic.twitter.com/70rXbzZtRR

— CBP (@CBP) January 18, 2023