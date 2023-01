Estados Unidos evalúa aceptar 30.000 migrantes mensuales

Washington, DC.- La administración Biden planea aceptar unos 30.000 migrantes mensuales de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití bajo un programa combinado con deportaciones de personas atrapadas en la frontera sur de Estados Unidos.

Este programa humanitario ampliado se basaría en la nueva política inaugurada en octubre. La misma permitió que miles de venezolanos ingresaran a Estados Unidos vía aérea presentando una estructurada solicitud desde el extranjero.

Ver más: Embajada de Estados Unidos en Cuba reanudó operaciones

Los detalles de este programa planificado se darán a conocer en el discurso programado por el presidente Biden donde abordará temas sobre seguridad fronteriza este jueves. Además, se estima que visite la frontera con México la próxima semana como parte de su gestión para abordar el tema más desafiante de sus últimos dos años.

Extraoficialmente, dos funcionarios estadounidenses esperan que las nuevas políticas se implementen este jueves. Sin embargo, La Casa Blanca no ha declarado al respecto.

Happening Now: President Biden delivers remarks on border security and enforcement. https://t.co/KrnITSO0Tw

— The White House (@WhiteHouse) January 5, 2023