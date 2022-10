USCIS publica el Formulario I-134 para venezolanos

Washington, DC.- El U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) activó, este martes 18 de octubre, la recepción de solicitudes con el Formulario I-134 pertenciente al nuevo proceso para venezolanos que regirá para permitir la entrada legal a estos migrantes a Estados Unidos.

Hay que recordar que el pasado 12 de octubre, el U.S. Department Homeland Security (DHS), estableció un nuevo proceso que permite el acceso de inmigrantes venezolanos entrar de forma segura y ordenada entren en Estados Unidos.

Ver más: ¿Quién puede ser patrocinador de venezolanos en Estados Unidos?

Inicialmente Estados Unidos garantizará por este nuevo proceso la entrada de 24.000 venezolanos a territorio estadounidense. El trámite que deben realizar los migrantes venezolanos permitirá una autorización adelantada para viajar, un período de permiso de permanencia temporal hasta por dos años.

El primer paso para los inmigrantes venezolanos que califiquen para entrar a Estados Unidos es que la persona «patrocinante» que debe estar en territorio estadounidense, debe presentar el Formulario I-134, Declaración de Patrocinio Económico, con USCIS.

Effective immediately, Venezuelans who enter the United States between ports of entry, without authorization, will be returned to Mexico.

More information⬇️ https://t.co/GOwPETO9iz

— CBP (@CBP) October 15, 2022