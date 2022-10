Nuevas medidas de EE. UU., para el control de la migración venezolana

Washington, DC.- El Department Homeland Security (DHS) anunció nuevas medidas para el control de la migración venezolana, como parte de un conjunto de acciones con México para controlar el flujo de inmigrantes de Venezuela que llegan a la frontera sureste de Estados Unidos.

En este sentido, los Estados Unidos inició un conjunto de acciones que tienen el objetivo de abordar la migración irregular más aguda. Con esto, pretende aliviar la presión en los Estados más afectados con la llegada de migrantes, como Texas.

De manera que, con vigencia inmediata los venezolanos que entren a Estados Unidos sin autorización entre puertos de entrada serán devueltos a México. Para el pleno funcionamiento se abrirán nuevos puntos de control migratorios, con nuevos recursos y personal adicional.

El DHS justificó esta nueva acción como una maniobra para golpear a organizaciones de contrabando de personas de quien obtuvo información relacionada con nodos de tránsito, hoteles, escondites y lugares de preparación. Al mismo tiempo, el DHS anunció que planea dar asistencia de seguridad adicional para los socios regionales que involucren el Tapón de Darién.

