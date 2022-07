Trabajadores inmigrantes desempeñan «papel vital» en sector alimentación

Washington, DC.- El American Immigration Council (AIC), afirmó que los trabajadores inmigrantes desempeñan un «papel vital» en la producción de alimentos en Estados Unidos, particularmente, en los sectores cárnicos y lácteos.

Este informe publicado de la AIC, también precisó que estos trabajadores alivian la escasez de mano de obra y contribuyen a la estabilización de los precios.

Por ejemplo, según el informe hay más de 90.000 trabajadores en el país que se encargan de la crianza y cuidado de los animales de granja, corrales e instalaciones de confinamiento de animales. De esta cifra, por lo menos uno de cada cinco de estos trabajadores son extranjeros.

Andrew Lim, director de AIC en un comunicado precisó, «Los empleadores en las industrias cárnicas y lácteas dependen de los programas de visas H-2A y H-2B para ocupar los puestos de trabajo que no pueden cubrir con trabajadores estadounidenses».

Immigrants accounted for over 20% of Texas’workforce, a recent study from the @ImmCouncil finds. The new Economic Contributions of Immigrants in Texas Report evaluates the role that immigrants in Texas play across many industries.

— American Immigration Council (@immcouncil) July 18, 2022